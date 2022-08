SERIE B UFFICIALE – Bisceglie conferma l’under Provaroni

By

Nuova conferma nel roster dei Lions Bisceglie in vista della stagione 2022-23. La guardia classe 2002 Fernando Provaroni (188 cm per 78 kg) sarà ancora parte integrante del team affidato a coach Luciano Nunzi.

Il giovane cestista barese, cresciuto nel vivaio dell’Angiulli, si è rivelato sempre molto utile nel lavoro di preparazione alle gare durante la settimana e ha fornito un generoso contributo nelle 12 occasioni in cui è stato utilizzato sul parquet (9 in regular season, 2 nei playoff più un’apparizione nei minuti conclusivi dei quarti di Coppa Italia), chiudendo con 1 punto realizzato in 6.1 minuti medi di impiego e un incoraggiante 50% nel tiro da tre punti.

Il roster nerazzurro è quindi formato, per il momento, da sei giocatori riconfermati (Filiberto Dri, Marcelo Dip, Gabriel Dron, Davide Vavoli, Alessandro Mastrodonato e Fernando Provaroni) e da cinque nuovi innesti: Matteo Bini, Stefano Borsato, Raphael Chiti, Marco Pieri e Armando Verazzo. La squadra incontrerà i sostenitori e gli appassionati domenica 21 agosto al PalaDolmen, dalle ore 19, in occasione del tradizionale appuntamento con il raduno aperto al pubblico.

SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO