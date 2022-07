SERIE B UFFICIALE – Bisceglie confermano il playmaker Gabriel Dron

Una piacevole scoperta nell’esaltante stagione appena trascorsa, una nuova annata in nerazzurro per affermarsi definitivamente tra i protagonisti del campionato di Serie B. I Lions Bisceglie non si sono lasciati sfuggire l’opportunità di confermare Gabriel Dron: il playmaker classe 2002 (176 cm per 68 kg) avrà modo di proseguire il suo percorso in canotta nerazzurra.

Entrato subito in sintonia con l’ambiente e nelle simpatie del pubblico biscegliese per il forte temperamento, l’estro innato e la grande vitalità, Gabriel Dron ha dato il suo ottimo apporto alle fortune del team di coach Luciano Nunzi: 23.7 minuti, 7.5 punti, 2.9 rimbalzi, 1.6 assists di media per gara nel corso della regular season, chiusa al terzo posto in classifica, e tanta energia sprigionata sui due lati del campo.

La società ha scelto di puntare sul prolungamento del rapporto con il giovane giocatore dimostrando concretamente la massima fiducia nei suoi confronti. L’ulteriore maturazione cestistica del playmaker darà maggiore vigore alle dinamiche del gruppo e potrà solo favorire il raggiungimento dei risultati nei quali la dirigenza e i sostenitori confidano.

Gabriel Dron è il secondo componente dell’organico 2022-23 confermato e ufficializzato dal club, oltre al capitano Filiberto Dri. I Lions Bisceglie, con ogni probabilità, saranno inseriti nel girone D del terzo torneo cestistico nazionale.

