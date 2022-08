SERIE B UFFICIALE – Bogunovic, Brecht e Forte chiudono il roster di Omegna

By

La Paffoni Fulgor Basket si prepara al raduno del 18 agosto e, nel farlo, annuncia gli ultimi innesti che completano il roster di coach Quilici. Vuk Bogunovic e Santiago Brecht, entrambi classe 2004, entrambi provenienti dalla Varese Academy. I due giovani completeranno le rotazioni della Paffoni e porteranno energia durante gli allenamenti. Assieme a loro, però, anche un ragazzo del nostro settore giovanile PFJB: Martino Forte, che sarà il dodicesimo di una squadra nuova e fresca. Non vediamo l’ora di vedervi all’opera ragazzi!

“Dopo aver annunciato tutti i senior – il commento del DS Fanchini -, è giunto il momento di presentare quelli che sono i più giovani della nostra prima squadra. Siamo felici di aver potuto contare su ragazzi di prospettiva come quelli della Varese Academy, che sicuramente con coach Quilici potranno lottare per strappare qualche minuto in campo. Allo stesso tempo è molto bello vedere uno dei ragazzi delle giovanili PFJB aggregato alla prima squadra”.

Vi ricordiamo il primo appuntamento con la Serie B: giovedì 18 agosto, alle ore 17:00 presso la sede di Omegna, il raduno.

