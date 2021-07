Arriva dall’altra parte del mondo il nuovo centro della Gemini Mestre 2021/22. Con una grande operazione di mercato, infatti, approda in biancorosso Matias Bortolin, centro argentino di 2.07 metri con passaporto italiano, nell’ultima stagione protagonista della promozione in A2 di Chiusi: 15.4 i punti di media nella prima fase del girone A (con 9.3 rimbalzi), statistiche scese nella seconda fase complice anche un infortunio (7.2 punti e 5 rimbalzi) e salite nuovamente nei playoff (12.2 punti e quasi 6 rimbalzi per uscita).

“Questo arrivo – commenta il direttore generale Samuele Marton – qualifica al meglio quello che vuole essere il nuovo corso del nostro progetto, perché l’acquisto di Bortolin è l’emblema perfetto dell’asticella che si alza di cui tanto abbiamo parlato. Su di lui, uno dei migliori centri della scorsa serie B, c’erano le migliori squadre a cui lo abbiamo soffiato. Sono molto contento per il suo arrivo, un obiettivo primario emerso anche dalle prime consultazioni fatte con coach Ferraboschi; non posso che fare i complimenti al direttore sportivo De Respinis per questa trattativa, perché riusciamo a portare a casa un giocatore fortemente voluto e identificato come prioritario per il nuovo ambizioso ciclo che vogliamo intraprendere”.

UFF. STAMPA BASKET MESTRE