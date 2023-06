SERIE B UFFICIALE – Botto Herons Montecatini: in regia triennale con Benites

FABO Herons Montecatini è lieta di ufficializzare l’ingaggio, con contratto triennale, di Josè Alberto Benites Vicente, playmaker italiano di origini dominicane, nato il 2 novembre 1997 e fresco di conquista della promozione in A2, con la maglia di Vigevano. Benites è una scoperta di Barsotti che lo pescò nelle serie minori nel 2016 e lo fece esordire in B con la maglia di San Miniato, dove è rimasto 6 stagioni (di cui 5 con lo stesso coach ed una con il nostro nuovo vice Alessio Marchini), crescendo di anno in anno fino a diventare uno dei registi più solidi ed affidabili della categoria, come dimostrano le due finali disputate negli ultimi due anni e la semifinale promozione la stagione prima assieme, oltre a Barsotti e Carlotti, a Carpanzano e Lorenzetti.

Autentico agonista, un vincente, che sa segnare da fuori, non ha paura ad andare in penetrazione, difende duro ed è abile a mandare a canestro i compagni, doti che fanno di “Ben” uno dei playmaker più ambiti della categoria.

Nessuno meglio di coach Barsotti può darne una descrizione accurata. “Sono entusiasta di averlo visto esplodere in questi ultimi anni, dopo averlo lanciato a San Miniato. Abbiamo scelto lui per la sua capacità di mettersi in proprio nei momenti importanti ma soprattutto di mettere in ritmo i compagni nell’arco della gara, sotto questi aspetti è ulteriormente cresciuto e quindi era quello di cui avevamo bisogno”.

Grande soddisfazione per il colpo di mercato da parte del presidente Andrea Luchi: “Pensavamo da tempo all’operazione Alberto Benites ma di fatto l’abbiamo chiusa in tre giorni. Ben è reduce da tre stagioni meravigliose, l’ultima trionfale con la promozione in A2 a Vigevano. Nel nostro Club ritrova tanti amici e porta quella fame di vittorie che ha dimostrato di avere in campo. Un’addizione strepitosa per la FABO Herons dei prossimi tre anni.”

