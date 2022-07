SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Abba Adamu

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Abba Adamu per la stagione 22/23. Centro, classe 2004, 210cm, giocatore in forte crescita, ha iniziato il suo percorso cestistico nella Pallacanestro Vado (2018/2020). Nella stagione 20/21 avviene il trasferimento alla Pallacanestro Bernareggio99, per poi disputare i turni di Play-Out con la Pallacanestro Olginate nella stagione 21/22, contribuendo in maniera significativa alla loro salvezza.

“Sono contento di affrontare questa avventura con la BCB in Serie B. Sono carico e pronto, assieme ai miei compagni di squadra, a regalare più soddisfazioni ai nostri tifosi rispetto alla scorsa stagione”.



Uff.Stampa Brianza Casa Basket 22