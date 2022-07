SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Alessandro Bertini

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Alessandro Bertini per la stagione 22/23. Guardia/ala, classe 2002, 195cm, prospetto di interesse nazionale , prodotto del settore giovanile del Basket Leonessa Brescia con cui ha disputato tutte le categorie giovanili fino all’Under18 Eccellenza. Dall’Agosto 2020 ha giocato in CGold all’Olimpia Lumezzane ed è stato inserito nel roster della Serie A della Leonessa Brescia, con cui ha esordito in Supercoppa ed in Eurocup. La scorsa stagione ha giocato nella Cestistica San Severo, dove si è distinto in particolare proprio nella fase finale della stagione, durante i playoff, disputando 4.5 punti e 3.3 rimbalzi in 17 minuti di utilizzo medio .

“Per la stagione sono molto carico e felice di vestire questa maglia e di dare tutto quello che ho in campo. Non vedo l’ora che inizi”

Uff.Stampa Brianza Casa Basket 22