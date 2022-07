SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Luca Fabiani

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Luca Fabiani per la stagione 22/23.

Centro/Ala forte, classe 2002, 200cm, prodotto del settore giovanile del Ca Ossì Forlì cresciuto cestisticamente nel settore giovanile del Orange Basket Bassano, con cui a 18 anni ha disputato oltre ad i campionati d’eccellenza anche la serie CGold da protagonista. Giocatore di interesse nazionale, ha disputato l’ultima stagione nella RivieraBanca Basket Rimini, con la quale ha vinto il campionato di serie B ed ottenuto la promozione e in A2. “Sono molto carico per la prossima stagione in questa nuova società. Mi impegnerò per dare il massimo insieme alla squadra”.

Uff.Stampa Brianza Casa Basket