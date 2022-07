SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Matteo Galassi

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Matteo Galassi per la stagione 22/23. Guardia, classe 1998, 188cm, proveniente dal settore giovanile della Pol. Pontevecchio Bologna (2013-2017). Nelle stagioni successive ha militato nel Basket Lugo e nella Flying Balls di Ozzano durante la quale ha segnato quasi 12 punti a partita, con 3,3 rimbalzi. Nel 18/19 ha svolto la preparazione e la proseason in A2 alla Pallacanestro Orzinuovi. L’ultima stagione ha vestito la maglia del Bologna Basket 2016, anche in questa stagione si è distinto per una media di 11.8 punti e 4.23 rimbalzi.

Uff.Stampa Brianza Casa Basket