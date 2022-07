SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 annuncia Tommaso Lanzi

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Tommaso Lanzi per la stagione 22/23. Playmaker, classe 2002, 185cm, prodotto del settore giovanile di Cantù. Ha vinto nel 2018 lo scudetto Under16 e ha militato nella società canturina fino alla stagione 20/21, messo sotto contratto in serie A dal gennaio del 2020, con tre presenze in campo. Nell’estate del 2021 è stato inserito nella prima fase di preparazione in Serie A2 alla Pallacanestro Biella. Nella scorsa stagione ha giocato in Serie B per la Pallacanestro Bernareggio99 per poi disputare i Play-Off in Serie C Gold alla Social O.S.A. Basket.

“Sono molto contento e carico per questa nuova stagione. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni, il coach e incominciare subito a lavorare. Lavorerò per aiutare i miei compagni in qualsiasi modo. Un saluto a tutti i tifosi ci vediamo al palazzo”.

Uff.Stampa Brianza Casa Basket