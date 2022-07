SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket 22 ingaggia Fabio Bugatti

By

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Fabio Bugatti per la stagione 22/23. Ala, classe 1998, 198cm, attaccante completo proveniente da Cantù. Con la maglia canturina ha disputato il Campionato DNG (Divisione Nazionale Giovanile) 2015/2016, conquistando al primo tentativo lo Scudetto Under 20. L’anno successivo vince invece il Campionato di Serie C con la Prima Squadra del Progetto Giovani Cantù. Nella stagione 17/18 avviene il trasferimento alla Olimpo Basket Alba con la quale ha giocato sia il campionato DNG con gli U20, che il Campionato di Serie B. Ha trascorso le sue ultime stagioni alla Nuova Pallacanestro Olginate (18/20) e alla Elachem Vigevano (20/21) chiudendo la stagione 21/22 alla Tigers Cesena Basket con una media di 12 punti a partita e di 4.66 rimbalzi.



“Dai primi contatti ho percepito grande entusiasmo nell’ambiente, siamo un gruppo giovane ma che potrà togliersi soddisfazioni grazie al lavoro in palestra”.

Uff.Stampa Brianza Casa Basket 22