SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket annuncia Agustín Cáffaro

Brianza Casa Basket è lieta di dare il benvenuto al nuovo arrivato Agustín Cáffaro!

Centro classe 1995, di 211 cm, giocatore offensivamente completo ed atleta con una grande attitudine difensiva, per Cáffaro si tratta della prima esperienza oltreoceano dopo aver giocato da protagonista per anni sui parquet argentini con le maglie di Boca Juniors, Libertad e San Lorenzo.



Un giocatore di grande esperienza anche internazionale, poiché in più occasioni ha rappresentato la selección argentina sia giovanile che senior, ottenendo anche la medaglia d’argento ai Mondiali del 2019 in Cina.

UFF.STAMPA BRIANZA CASA BASKET