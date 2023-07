SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket conferma Tommaso Lanzi

Brianza Casa Basket 22 annuncia la conferma di Tommaso Lanzi per la stagione 23/24.

Tommy ha concluso la passata stagione con una media di 9.9 punti in 26.4 minuti di utilizzo in stagione regolare e 8 punti di media in 26.5 minuti nei Play-In.

Playmaker, classe 2002, 185cm, prodotto del settore giovanile di Cantù con cui ha vinto il Titolo Italiano U16 Eccellenza nel 2018.

Ha militato nella società canturina fino alla stagione 20/21, messo sotto contratto in serie A dal gennaio del 2020, con tre presenze per un totale di quattro minuti in campo. Nell’estate del 2021 è stato inserito nella prima fase di preparazione in Serie A2 alla Pallacanestro Biella, nella stessa stagione ha giocato in Serie B per la Pallacanestro Bernareggio99.

