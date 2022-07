SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket firma Andrea Marra

By

Brianza Casa Basket 22 annuncia la firma di Andrea Marra per la stagione 22/23. Guardia, classe 2003, 193cm, ha iniziato il suo percorso di crescita nella Pallacanestro Bernareggio99 (2017-2022). Nella stagione 20/21 in maglia Reds, ha vinto la SuperCoppa e ha raggiunto la semifinale Play-Off contro la Libertas Livorno. Nel corso della scorsa stagione ha saputo definitivamente affermarsi in categoria .

“Sono entusiasta di giocare per questa nuova realtà e spero di contribuire nel migliore dei modi ai risultati della squadra”.

Uff.Stampa Brianza Casa Basket