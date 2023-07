SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket firma Ceparano

Alessandro Ceparano è un nuovo giocatore di Brianza Casa Basket 2022.

Nato il 4 Marzo 2001 ad Alghero, Ceparano cresce nel settore giovanile del Don Bosco Livorno dove, oltre a disputare i campionati d’eccellenza, disputa due campionati di C Gold nelle stagioni 2017/18 e 2018/19. Nella stagione successiva si trasferisce in Sicilia a Trapani, dove partecipa al campionato Under 18 d’eccellenza e debutta in Serie A2 totalizzando 12 presenze e andando in più di una circostanza a referto.

Si accasa a Cecina (Serie B) dove gioca 22 partite totalizzando 5.6 punti e 3.1 rimbalzi in 19.4 minuti di media.

Ad Ozzano, nella stagione 2020/2021, gioca con costanza in quintetto e si afferma come uno dei migliori Under della Serie B. Con gli Emiliani mantiene, in regular season, la doppia cifra di punti per partita (10 PPP) e delle ottime medie di tiro: 57% da 2 e 32% da 3.

Nell’ultima stagione veste la maglia della Real Sebastiano Rieti in serie B, nella quale, tra regular season e playoff totalizza 5.5 punti, 4.7 rimbalzi e 18 minuti di media scendendo in campo 41 volte.

Nel 2019 Alessandro partecipa a tutti i raduni della Nazionale U18, partecipando anche al Torneo di Piombino con gli Azzurri.

