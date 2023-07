SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket firma Nikola Nonkovic

Brianza Casa Basket annuncia la firma di Nikola Nonkovic.

Ala forte classe 2002, nato a Roma, 202 cm di altezza, 107 kg, è cresciuto nelle giovanili della Uisp XVIII Roma dove nel 2018 partecipa al campionato U18 Eccellenza e al campionato di Serie D. La stagione successiva lo vede protagonista sempre in U18 Eccellenza e in Serie CSilver con la stessa società.

Nel 2020 passa alla NPC Rieti con cui gioca la Serie CSilver ed entra a far parte del roster di A2.

Si trasferisce nella Scaligera Verona nel 2021/2022 per disputare l’u19 Eccellenza, dove colleziona 25.5 punti di media in 6 presenze, e la A2 dove in 23 gare giocate, mette a segno 2.1 punti e cattura 0.7 rimbalzi di media a gara.

La passata stagione l’ha visto protagonista a Rieti, sempre sponda NPC (A2), con 2.6 punti e 1.5 rimbalzi di media in 36 partite.

UFF.STAMPA BRIANZA CASA BASKET