SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket firma Umberto Stazzonelli

Benvenuto a Umberto Stazzonelli.

Romano doc ma pesarese di adozione di ruolo guardia e ala, cresce tra le file delle giovanili della Alfa Omega Ostia per poi trasferirsi all’età di 16 anni alla Victoria Libertas Pesaro. Di recente vincitore della Next Gen con la squadra pesarese U19 nel giugno dello scorso anno, in cui viene insignito anche del titolo di Mvp del suo girone, prestazioni che gli valgono l’aggregazione alla prima squadra in LBA. Vanta anche diverse convocazioni nelle giovanili della nazionale in cui ha vestito la maglia azzurra in occasione dell’europeo U18 nel 2022 e in vari raduni con l’U20.

UFF.STAMPA BRIANZA CASABASKET