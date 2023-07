SERIE B UFFICIALE – Brianza Casa Basket ingaggia Naoni

Brianza Casa Basket 2022 annuncia la firma del classe 2003 Alessandro Naoni.

Cresciuto nel vivaio della Pallacanestro Leonessa Brescia, Alessandro partecipa a tutti i campionati di Eccellenza di categoria qualificandosi alle Finali Nazionali in U15, U16 e U18 sia con i suoi pari età che con i compagni più grandi.

Nel 2018 partecipa al Trofeo dell’Amicizia di Troyes con la Nazionale U15.

Con la Nazionale U16 prende parte a tutti i raduni, al Torneo di Iscar (Spagna), al Torneo di Bellegarde sur Valserine (Francia) e al Torneo di Udine.

Anche con la Nazionale U17 partecipa a tutti i raduni di categoria.

Nel 2019, all’età di sedici anni, inizia la sua esperienza nel mondo senior con Virtus Brescia in C Silver oltre a partecipare al campionato U18 Eccellenza e a qualche comparsa come aggregato in Serie A.

Nella stagione 2020/2021 si trasferisce a Bassano del Grappa dove con l’Orange Basket partecipa al campionato di CGold.

Nel 2021/2022, con la Falconstar Monfalcone, dove chiude il campionato di Serie B con 8.6 punti di media in 33 partite.

Nella passata stagione approda a Rieti, sponda NPC, nel campionato di A2.

UFF.STAMPA BRIANZA CASA BASKET