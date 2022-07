SERIE B UFFICIALE – BrianzaCasaBasket22 annuncia la firma del coach Nazareno Lombardi

BrianzaCasaBasket22 annuncia la firma del coach Nazareno Lombardi per la stagione 22/23. Nato in provincia di Bergamo, dopo una lunga carriera ad alto livello nel basket femminile, la scorsa stagione ha iniziato il suo percorso nel basket maschile alla WithU Bergamo come Assistant Coach, arrivando ad un soffio dalla finale, fino a Gara5 delle semifinali Play-Off contro UEB Cividale.

La sua carriera inizia a Trescore Balneario e all’Edelweiss Albino, (2009/2015), passando dalla Serie B regionale (Biassono 2015/2017) all’A2, fino alla Serie A1 come Assistant Coach e Responsabile del settore giovanile con la Geas Sesto San Giovanni (2019).

Per nove anni è stato allenatore del CTF Lombardia, e capo allenatore della nazionale femminile Italiana Under14 (2015) e Under16 agli Europei di Udine (2016), assistente allenatore con la nazionale femminile Under18 agli Europei di Sopron (2017). Medaglia d’oro nella nazionale Under16 femminile, agli Europei 2018 in Lituania, come assistente allenatore. Lombardi, a livello della Nazionale Maggiore femminile è stato assistente allenatore di coach Marco Crespi ad EuroBasket 2019, ed assistente allenatore di coach Lino Lardo all’EuroBasket del 2021. A luglio 2022, come assistente allenatore, ha disputato i Campionati Europei di categoria in Grecia della Nazionale Under18 Femminile.

“Sono molto entusiasta di questa nuova avventura. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare sul campo con il gruppo. Ci tengo a ringraziare la società i dirigenti e collaboratori per l’impegno che stanno mettendo nel formare la squadra e preparare la stagione. L’idea che abbiamo seguito nel costruire la squadra é quella di giocatori che abbiano fisicità e voglia di lavorare giorno dopo giorno per migliorare. Un gruppo giovane e ambizioso che dovrà saper entusiasmare i tifosi!”

Uff.Stampa BrianzaCasaBasket22