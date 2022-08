SERIE B UFFICIALE – Brigato firma con Cassino

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare di aver raggiunto, per la prossima stagione, un accordo con l’atleta classe ’98, Kevin Brigato.

Guardia-ala di 194cm, nativo di Castelfranco Veneto, Kevin muove i primi passi nella pallacanestro all’Olimpia Castelfranco, per poi trasferirsi alla corte di coach Marco Andreazza a Casalpusterlengo, dove prosegue il cammino nelle categorie giovanili, per poi esordire anche con la prima squadra in A2, nella stagione agonistica 2016/17, dell’Assigeco Piacenza, squadra nata dalla fusione tra Basket Club Piacenza e Casalpusterlengo.

La successiva stagione, quella 2017/18, si trasferisce in serie B ad Omegna, dove conquista la Coppa Italia di categoria e arriva a un soffio dalla promozione in A2, per poi approdare nell’annata agonistica successiva a Borgosesia.

Nel 2019/20 e 2020/21 è a Vigevano, per poi accasarsi a stagione in corso alla Virtus Padova, dove chiude l’esperienza con 7 punti e oltre 4 rimbalzi di media a gara in 25 minuti di utilizzo.

Nella scorsa stagione, in termini di cifre, vive la sua miglior stagione in C Gold a Riese, in Veneto, dove chiude il campionato cadetto con ben 18.4 punti per gara.

Dopo l’ottima annata vissuta, la chiamata per ritornare nel reale campionato di pertinenza tecnica, a Cassino, alla corte di coach Russo, che potrà contare sulle abilità di un giocatore di assoluto valore per la categoria.

Da parte della società, un caloroso benvenuto a Kevin per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

Uff.Stampa Virtus Cassino