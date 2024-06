SERIE B UFFICIALE – Campanella è il nuovo coach di Pielle Livorno

La società PIELLE LIVORNO S.S.D. a R.L. comunica di aver raggiunto un accordo su base biennale con coach Federico Campanella per il ruolo di capo allenatore della prima squadra maschile.

Livornese, classe 1980, è figlio dell’arbitro Maurizio Campanella. Le prime esperienze da allenatore le ha vissute proprio del settore giovanile della Pallacanestro Livorno in qualità di assistente di coach Stefano Corsini nel gruppo 1987. Successivamente l’avventura a Basket Livorno, nel ruolo di secondo assistente di Paolo Moretti nella stagione 2005-2006, in Serie A.

Da lì il passaggio alla Mens Sana Siena per quattro stagioni, suggellato dalla vittoria di uno scudetto Under 17, uno Under 19, oltre ad una collocazione stabile nello staff tecnico di coach Simone Pianigiani. L’approdo al Basket Cecina, dove Campanella rimarrà per quattro anni e mezzo, è conciso con l’inizio della carriera capo allenatore e il raggiungimento di una semifinale e di una finale per la A2.

Dal 2016 al 2018 avventura in sella al Montecatini Terme Basketball, in Serie B, salvo poi far ritorno a Siena nella stagione 2018/19. Campanella è pure reduce da due straordinarie stagioni alla guida della Bakery Piacenza, con la quale ha conquistato la promozione in A2, nella stagione 2020/21 (insignito del premio miglior allenatore dell’anno), da aggiungere alla permanenza nel medesimo campionato la stagione seguente. Ultimo incarico (biennale) alla Talos Ruvo di Puglia.

Queste le parole del presidente, Francesco Farneti: “Siamo molto soddisfatti di aver raggiunto un accordo con coach Campanella, un accordo biennale che ci permetterà di proseguire nel percorso ambizioso di crescita che, dallo scorso anno, stiamo intraprendendo con tanto impegno. Con Federico Campanella ci accomuna, oltre alla livornesità e la sua dichiarata piellinità, la grande voglia di vincere e di mettersi in gioco per riprovare, nella prossima stagione, a compiere il tanto desiderato salto di categoria. Oggi si apre un nuovo importante capitolo di questa società, e noi siamo pronti per scriverlo”.

Queste le parole del Direttore Generale, Gianluca Petronio: “Con la firma di Federico si dà il via alla nuova stagione della Pielle: la società, forte delle esperienze maturate nello scorso memorabile campionato e nella volontà di prosecuzione di un progetto già molto ben avviato verso la crescita e la salita di categoria, si dota di un serio e preparato professionista che dopo molti anni di ricche e proficue esperienze torna alle sue origini motivatissimo e con spirito vincente. Sinceramente, più che le sue caratteristiche di livornesità, così tanto giustamente apprezzate dall’ambiente societario e dal mondo della tifoseria, mi hanno convinto le sue indiscutibili competenze, la sua prepotente voglia di rivincere la Serie B, preclusagli inaspettatamente la scorsa stagione e la sua ferma volontà di sviluppo personale e professionale in un contesto formativo oggi altamente riconosciuto come il nostro di Pielle”.

Queste le parole di coach Federico Campanella: “Inizio questo nuovo capitolo della mia carriera con grande entusiasmo, metterò tutta la mia professionalità e la mia motivazione in questo ambizioso progetto. Giorno dopo giorno cercherò di trasmettere i miei valori umani e professionali per raggiungere il massimo. Non ho la presunzione di garantire il risultato sportivo sul campo, ma senza ombra di dubbio posso dare la mia parola che chiunque farà parte del gruppo squadra, dallo staff ai giocatori fino ai collaboratori, darà tutto sè stesso per onorare la storia e il prestigio di questa maglia. Ho voglia di iniziare e scrivere nuove pagine di storia nella mia città, in questa gloriosa società. A presto!”.

