SERIE B UFFICIALE – Carlo Fumagalli firma con Desio

Pallacanestro Aurora Desio è lieta di annunciare l’accordo raggiunto con il play/guardia classe ’96 Carlo Fumagalli. Prodotto del settore giovanile di Olimpia Milano, con cui si laurea campione d’Italia nelle categorie Under 15 ed Under 17, oltre a portare a casa lo scudetto numero 26 con 2 presenze nell’annata 2013/14, Carlo torna a vestire la casacca Rimadesio, dove nella stagione 2017/18, sotto la guida di Fabrizio Frates, fu grande protagonista della cavalcata che qualificò i bluarancio ai play-off, grazie anche ai suoi 13.9 punti, 4.4 rimbalzi e 3 assist di media in 30 minuti di impiego. Per lui poi esperienze in A2 a Mantova, dopo le stagioni a Milano, e Rieti dove dopo le buone annate in B a Desio e Faenza non riesce ad esprimere a pieno il suo potenziale a causa di un grave infortunio. Torna in B a Rimini, mentre nella passata stagione ha conquistato la promozione in serie A2 con la Juvi Cremona, contribuendo con 7.5 punti, 4.5 rimbalzi e 2.7 assist di media in 28 minuti di utilizzo. La sua esperienza in cabina di regia, unita alle sue doti realizzative e difensive, daranno un contributo fondamentale alla squadra di Gallazzi. Bentornato a Desio Carlo!

Uff.Stampa Aurora Desio