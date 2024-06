SERIE B UFFICIALE – Casale Monferrato e Martinoni avanti insieme

Novipiù Monferrato Basket è lieta di annunciare il rinnovo fino al 2026 del capitano Niccolò Martinoni. Il primo tassello della nuova stagione sportiva sarà il centro italiano, nativo di Varese e monferrino d’adozione, da 13 stagioni a Casale Monferrato.

Savino Vurchio – A.D. Novipiù Monferrato Basket: “Anche questa volta Martinoni si è confermato un uomo straordinario e un professionista esemplare. Ripartire da lui, e con lui, costruire un nuovo percorso per il prossimo triennio, è stato il primo obiettivo della Società. Attorno al nostro Capitano contiamo di costruire un roster che possa darci tante soddisfazioni e riportare al palazzetto il pubblico che questa Città merita.”

Niccolò Martinoni – Capitano Novipiù Monferrato Basket: “Sono felice e contento di poter continuare il mio lungo percorso qui. Desidero ringraziare la Società per aver sin da subito dimostrato la grandissima voglia di trattenermi e di avermi messo, ancora una volta, al centro di un nuovo progetto che darà continuità alla pallacanestro casalese. Ringrazio inoltre Dario Calemme, elemento imprescindibile per noi. Mi accingo ad affrontare un’avventura in una categoria diversa e sarà sicuramente intrigante ma anche difficile. Lo spirito però sarà sempre lo stesso. Abbiamo tante cose da conquistare e riconquistare oltre alla categoria e sono orgoglioso di poter essere ancora una volta in prima linea nel farlo. Questo è un posto speciale e merita di essere rappresentato nel migliore dei modi. Si cade, si deve imparare, ci si rialza. Io ci sono.”

UFF.STAMPA NOVIPIU’ MONFERRATO