SERIE B UFFICIALE – Caserta annuncia Alessandro Azzaro, ex Piombino

Alessandro Azzaro, ala di 202 cm., nato a Messina il 22 dicembre 1993, sarà uno dei protagonisti della stagione 2024/2025 della Paperdi Juvecaserta 2021. Ha esordito nei campionati senior con la Sogema Bologna in serie B nel 2011/2012. Dopo un anno di esperienza in serie C con lo Spider Fabriano, ha esordito in Legadue con la maglia della Liomatic Viola Reggio Calabria dove è rimasto anche la stagione successiva. Dal 2015/2016 ha costituito una presenza fissa nel campionato di serie B: prima lo starting five della Nuova Aquila Palermo, poi Cus Jonico Taranto e Bisceglie. Nel 2018/2019 al Giulianova basket, poi il ritorno in Puglia prima alla Pallacanestro Nardò e, successivamente, di nuovo al Cus Jonico Taranto. La stagione 2021/2022 lo ha visto protagonista con la maglia del San Vendemiano, quindi il passaggio al Basket Golfo Piombino, dove è rimasto nelle ultime due stagioni sotto la guida di coach Damiano Cagnazzo, Nello scorso campionato ha fatto parte dello starting five della società toscana con cui ha disputato 31 gare con una media di 6,5 punti e 4,4 rimbalzi a partita. Nell’arco della sua carriera ha vestito anche la maglia delle nazionali giovanili: nel 2009 ha fatto parte della nazionale under16 con cui ha preso parte ai Campionati Europei di Kaunas, mentre nel 2011 è stato tra i protagonisti della formazione italiana under18.

«Alessandro Azzaro – dichiara il presidente Francesco Farinaro – è un giocatore esperto della categoria ed è un atleta profondamente conosciuto dal nostro allenatore. Sono sicuro che con le sue doti tecniche e la sua esperienza potrà essere di valido aiuto nel difficile campionato che ci accingiamo ad affrontare».

Il nuovo atleta bianconero è ben noto a coach Cagnazzo che ritrova «Alessandro, dopo due anni insieme a Piombino, con molto piacere; giocatore intelligente, disponibile e sempre pronto a dare il 100% in campo, le sue caratteristiche tecniche e la sua esperienza saranno fondamentali per la nostra stagione».

«Non abbiamo avuto dubbi – sottolinea il direttore generale Antonio Mirenghi – a puntare su un giocatore come Alessandro Azzaro che, nelle ultime stagioni, è stato guidato proprio dal nostro allenatore Cagnazzo nell’esperienza di Piombino. Arriva a Caserta un giocatore solido, di grande esperienza che conosce molto bene il Campionato, che potrà assicurarci fisicità sotto canestro».

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021