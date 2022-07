SERIE B UFFICIALE – Caserta annuncia Raffaele Romano

La Ble Caserta ha occupato la seconda casella di under con Raffaele Romano, ala di 198 cm. Nato a Napoli il 14 agosto 2002, è cresciuto cestisticamente nella Stella Azzurra Roma con cui ha esordito in serie B nella stagione 2018/19. L’anno successivo è approdato alla Virtus Arechi Salerno, sempre in serie B. Dopo una stagione in serie C con la maglia della Virtus Brescia ha firmato con il Derthona Basket in Lega2 nel 2020/21 concludendo, poi, la stagione nella Nuova Olimpia Voghera contribuendo alla vittoria in serie C. Lo scorso anno è tornato alla Virtus Arechi Salerno, realizzando complessivamente 113 punti nelle 28 gare giocate in serie B. Così lo presenta coach Luise:

«Giocatore dalla grande presenza fisica e atletica, lo scorso anno ha dimostrato di poter competere nella sua categoria giovanile con i migliori d’Italia ed ha dato un buon contributo anche nel campionato di B partendo dalla panchina. Viene a Caserta con la voglia di mettersi ulteriormente in luce anche aumentando il suo bagaglio tecnico».

