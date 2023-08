SERIE B UFFICIALE – Caserta conferma Davide Mastroianni

Cuore casertano a difesa della maglia bianconera. La Ble Decò Juvecaserta 2021 ufficializza la conferma per il roster 2023/2024 del play/guardia Davide Mastroianni, che ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con la società bianconera e quindi tornerà a indossare la canotta numero 3. Nato a Napoli il 12 Settembre 2001, 185 cm di altezza, l’esterno è cresciuto nel vivaio casertano, facendo esperienza prima in serie C con il New Caserta Basket e poi in A2 con lo Sporting Club Juvecaserta e col Derthona Basket, con cui ha partecipato finanche alla Supercoppa di Lega di Serie A2. Dalla stagione 2020/2021 ha sposato il progetto targato Ble JuveCaserta, contribuendo alla promozione dalla C silver a quella Gold, alla vittoria della Coppa Campania nell’annata 2021/2022, fino alla passata stagione, in cui i suoi numeri, da under, sono esplosi nel campionato di Serie B. Sul campo, ha mostrato grande intensità difensiva ed una spiccata attitudine a rimbalzo, dove va senza paura e con grande coraggio. È un giocatore duttile ed è stato già nel suo primo anno da under una pedina importante della rotazione bianconera, risultando tra i protagonisti della conquista della Serie B dopo il play in contro Teramo. Nonostante un infortunio alla caviglia che ne ha anche limitato l’utilizzo nella seconda parte del girone di ritorno, le cifre di Davide Mastroianni parlano di quasi 6 punti di media, conditi da 3 rimbalzi, 2 assist e 1 recupero a gara, con il 54% da due, il 25% da 3 ed il 66% ai tiri liberi.

—

Ufficio stampa Juvecaserta 2021