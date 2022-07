SERIE B UFFICIALE – Caserta conferma il capitano bianconero Davide Mastroianni

Il primo degli under, previsto dalla normativa del campionato di serie B, è il capitano bianconero Davide Mastroianni, che ha rinnovato il suo accordo di collaborazione con la Ble Juvecaserta. Nato a Napoli il 12 settembre 2001, alto 185 cm, Davide Mastroianni, guardia/play, è cresciuto nel vivaio casertano, facendo poi esperienza in serie C con il New Basket Caserta ed in A2 con lo Sporting Club Juvecaserta e con il Derthona Basket, con cui ha disputato la Supercoppa di Lega di serie A2. Lasciato Derthona, ha firmato con la Ble Juvecaserta Academy contribuendo nel 2020/21 alla promozione in serie C gold e lo scorso anno alla conquista della Coppa Campania. Nelle 27 gare disputate dello scorso campionato di C gold ha realizzato 207 punti con una media di 7,7 punti a gara.

Uff.Stampa Juvecaserta