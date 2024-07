SERIE B UFFICIALE – Caserta conferma Mastroianni

Tra ritorni e nuovi arrivi in maglia Paperdi Juvecaserta 2021 c’è anche una conferma: ed è quella di Davide Mastroianni. Per la guardia casertana la prossima sarà la quinta stagione consecutiva nelle fila della prima squadra bianconera. Nato a Napoli il 12 settembre 2001, 185 cm., è cresciuto nel vivaio della Juvecaserta seguendo le orme del padre Mauro e dello zio Sergio. Dopo una prima esperienza in serie C con il New Basket Caserta, è tornato nel club bianconero esordendo in Legadue nella stagione 2019/2020. L’anno successivo ha firmato con il Derthona Basket scendendo in campo in occasione della Supercoppa di Lega prima di decidere di ritornare in famiglia ed accettare l’offerta della Juvecaserta contribuendo alla promozione dei bianconeri in serie B, dove è stato presente negli ultimi due campionati, facendo registrare una media di 5,6 punti e 1,8 assist a partita.

«La conferma di Davide nel roster bianconero – sostiene il presidente Farinaro – rafforza il nostro legame con le radici storiche della pallacanestro nella nostra città e ci offre l’opportunità di poter contare su un giocatore che mette in campo un qualcosa in più rispetto alle sue potenzialità tecniche e fisiche: la volontà di essere protagonista nella sua città».

«Davide – sostiene coach Damiano Cagnazzo – porterà al gruppo che si sta formando energia, entusiasmo, intensità. È motivato e carico e vorrà sicuramente dimostrare il suo valore e riscattare il risultato della scorsa stagione mettendo tutta la sua passione in mezzo al campo! Sono molto contento che sia parte del nostro gruppo».

«La conferma di Mastroianni – commenta il dg Antonio Mirenghi – rappresenta, senza alcun dubbio, un attestato di grande stima della società e dello staff tecnico verso il giocatore. Con Davide inseriamo un altro cestista, nel nostro roster, con l’identità casertana, essendo un prodotto del settore giovanile, che potrà darci grande energia ed intensità, come dimostrato nelle ultime stagioni».

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021