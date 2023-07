SERIE B UFFICIALE – Caserta, ecco il lungo Fatih Mehmedoviq 

Fatih Mehmedoviqsarà un nuovo giocatore della Ble JuveCaserta 2021 per la stagione 2023/2024. Ala-Pivot classe 2000, 205 cm altezza, montenegrino ma di formazione italiana, nell’ultima stagione ha affrontato il campionato di Serie B in maglia Virtus Pozzuoli, risultando il terzo miglior rimbalzista del girone D. Trasferitosi in Italia e proprio in Campania da quando aveva solo 15 anni, è stato svezzato nel settore giovanile della squadra puteolana, con la quale ha anche esordito in serie B precocemente, già nell’annata 2018/2019. Per tre anni ha continuato a crescere, macinando minuti e migliorando il suo rendimento e, dopo la breve parentesi alla Cus Jonico Taranto, nell’ultimo anno e mezzo è stato il totem in vernice della Virtus Pozzuoli. Nonostante la difficile stagione della squadra gialloblu nella scorsa annata, Mehmedoviq è stato sempre costante nei numeri e nel suo modo di aiutare i compagni, con tanto lavoro sporco su ambo i lati del campo. Questo comunque contorna solo le sue cifre, che comunque parlano di oltre 13 punti realizzati con 9 rimbalzi di media per allacciata di scarpe, col 53% da due e un notevole 74% a cronometro fermo. È stato anche giocatore della settimana dopo la 12^ giornata, in cui chiuse (sul campo della Luiss Roma poi promossa in A2) una gara favolosa da 29 punti e 15 rimbalzi con 40 di valutazione. Non sarà poi una sua caratteristica precipua, anche perché la sua crescita va nel senso di un rim protector di vecchia scuola, ma non gli è estranea anche la mano al tiro dalla lunga distanza, sebbene non sia la sua prima necessità. Ha buona rapidità nei piedi per reggere i cambi in difesa e andare in aiuto, e con la sua eccellente struttura fisica sa essere affidabile sotto le plance in ambo le metà campo, anche e soprattutto in termini di blocchi e di verticalità. Il resto è una buona base di fondamentali sia spalle che fronte a canestro, che fanno di lui quell’elemento del roster che forse più è mancato alla truppa di coach Luise nella stagione appena trascorsa.

Ufficio stampa Juvecaserta 2021