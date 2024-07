SERIE B UFFICIALE – Caserta si accorda con Antonello Ricci, ex Libertas Livorno

La Paperdi Juvecaserta 2021 ha definito il passaggio nelle sue fila del giocatore Antonello Ricci, guardia/ala di 190 cm. Nato a Vasto il 12 aprile 1992, dopo gli anni giovanili vissuti con la maglia della Scavolini Pesaro, ha esordito nei campionati senior con il Teate Chieti nella stagione 2008/2009. Dopo il ritorno nei campionati junior con la maglia della Banca Tercas Teramo, l’esordio in serie A nel 2010/2011 con la stessa società abruzzese dove ha disputato anche la stagione successiva. Nel campionato 2012/2013 prima parte di stagione nelle fila del S. Antimo e, quindi, a novembre ritorno in serie A con la maglia della Viola Reggio Calabria. Dopo la prestagione con la Sutor Montegranaro, passa al Basket San Severo con cui disputa il campionato di serie B 2015/2016. Da allora costituisce una presenza fissa nei quintetti base della stessa serie B a Giulianova (tre anni) ed a San Vendemiano prima di approdare alla Libertas Livorno nel 2020/2021. Con la maglia della compagine livornese ha disputato gli ultimi quattro campionati nell’ultimo dei quali ha conquistato la promozione in Legadue. Con i labronici, nell’ultima stagione, in 44 partite complessive ha fatto registrare una media di 10,6 punti a partita, 2,7 rimbalzi e 1,3 assist, tirando con il 50% da 2, il 42% da tre e l’86% nei liberi. Nell’arco della sua carriera è stato nazionale under15 con cui ha partecipato ai campionati europei di categoria del 2008 (6 partite, 5,3 punti)

«Con Antonello Ricci – sottolinea il presidente Francesco Farinaro – abbiamo inserito un nuovo tassello nella composizione del roster che stiamo cercando di allestire sulla base delle indicazioni di coach Cagnazzo. Una volta riconquistata la B nazionale, abbiamo bisogno di giocatori esperti della categoria in grado di garantirci quei risultati in linea con la nostra ambizione che è quella di disputare un campionato tranquillo. Ed il valore tecnico di Ricci si attaglia perfettamente ai nostri programmi».

«Siamo molto contenti di poter accogliere Ricci nella nostra squadra. Antonello – osserva Antonio Mirenghi, dg del club bianconero – è un giocatore di assoluto livello ed esperienza, con cui ho già avuto modo di lavorare, apprezzando la sua grande professionalità. Sono convinto che Ricci, reduce da una promozione in Serie A2 da protagonista, potrà essere decisivo anche qui a Caserta».

Anche coach Damiano Cagnazzo esprime la sua soddisfazione «di poter lavorare quotidianamente con lui; ho sempre apprezzato da avversario le sue qualità tecniche e la sua intelligenza; un giocatore abituato a competere sempre e a giocare per vincere. Porterà mentalità vincente e spirito di squadra, caratteristiche necessarie nel campionato che andremo ad affrontare».

—

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021