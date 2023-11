SERIE B UFFICIALE – Caserta si rinforza con Denis Alibegovic

La Paperdi Juvecaserta 2021 comunica di aver acquisito il diritto di tesseramento del giocatore Denis Alibegovic, guardia di 195 cm, nato ad Udine il 15 dicembre 1999.

Figlio di Teoman, protagonista negli anni 80/90 in Europa ed in Italia, dove ha vestito le maglie di Bologna, Trieste ed Udine, e fratello di Mirza, attualmente in A2 ad Udine, e Amar, che sta disputando il campionato turco con il Cagdas Bodrum di Istanbul, Denis ha iniziato la sua carriera cestistica nelle giovanili dell’APU Udine per poi trasferirsi nel 2015 alla Stella Azzurra Roma con cui ha debuttato in serie B nel 2018/19. Dopo un altro anno nella capitale, nel 2019/20 si è trasferito al Bayern di Monaco con cui ha preso parte al campionato ProB. Nel 2020/21 il ritorno in Italia nelle fila prima della Ristopro Fabriano e, poi, del Campetto Ancona, sempre in serie B. Campionato che ha disputato anche l’anno successivo con la maglia del Fiorenzuola. L’anno scorso, nella prima parte di stagione, è stato tra i componenti dello starting five del Chieti in Lega2, trasferendosi, poi, a febbraio in serie B con il Golfo Piombino, dove ha collezionato 18 presenze con 15,1 punti di media, 5,5 rimbalzi e 1,1 assist, tirando da 3 con il 40%.

Grazie al suo doppio passaporto (italiano e sloveno) ha anche vestito la maglia della nazionale slovena under20, partecipando ai campionati europei di categoria nel 2018 in Bulgaria (9 partite, 50% da 2, 36% da 3).

«Denis – sottolinea il presidente Farinaro – è una guardia giovane e talentuosa, che riteniamo possa darci una valida mano per uscire dalla difficile situazione attuale. L’amicizia tra suo padre e Nando e le parole di Boscia Tanjevic sul basket a Caserta e sulla nostra società lo hanno convinto a rispondere positivamente alle nostre proposte, sposando i nostri programmi e rinunciando alle offerte pervenute dall’estero».

—

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021