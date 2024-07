SERIE B UFFICIALE – Cassar confermato alla Npc Rieti

La NPC Rieti rende nota la seconda conferma. Kurt Cassar (Centro) vestirà la maglia amarantoceleste anche nella stagione 2024 – 2025. Cassar ha chiuso la regular season della scorsa stagione con il 25% da 3, il 53% da 2 ed il 77% ai Liberi. Le sue medie: 11.2 PPG, 6.2 RPG e 1 APG.

Queste le sue prime parole: “Sono contento di poter continuare questo progetto con la NPC Rieti. C’è tanta voglia di migliorare la stagione passata, sia per i tifosi che per noi giocatori, non è stata assolutamente facile. Rimanere uniti e fare squadra per tutto l’anno sarà molto importante”.

Ufficio Stampa NPC Rieti