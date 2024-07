SERIE B UFFICIALE – Cassino firma Todisco

Il classe ’05, Matteo Todisco, è nuovo giocatore della BPC Virtus Cassino

Direttamente dal settore giovanile dell’Olimpia Milano, con una parentesi nella scorsa stagione alla Reyer Venezia, arriva un’altra firma ufficiale per la formazione cassinate, che è lieta di comunicare l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’atleta Matteo Todisco.

Ala grande di 200 cm, nato a Roma il 14 febbraio 2005, il nuovo giocatore rossoblù si è impegnato costantemente per migliorare le sue abilità di gioco. Nei campionati giovanili d’Eccellenza ha totalizzato ben 79 presenze, dall’Under 15 all’Under 19, terminando, nella scorsa stagione con la maglia della Reyer Venezia, la formazione élite giovanile giocando 23 partite e segnando una media di 7.8 punti ad allacciata di scarpe.



Nella stagione 2023/24, veste la maglia anche della B Interregionale della Virtus Murano, con cui mette a segno, in 23 presenza, 4 punti per gara, con il 44% da 2pt e il 33% da oltre l’arco, arricchiti da 1.5 rimbalzi e 0.3 assist in 13 minuti di utilizzo.

Con la sua conoscenza del gioco e la determinante capacità di adattarsi alle tattiche di campo che lo rendono un elemento utile sul parquet, sarà anche lui una risorsa preziosa per il roster benedettino che si appresta a vivere la sua dodicesima stagione nei campionati nazionali senior, la decima nel campionato nazionale di serie B (nella stagione 2013/14, la BPC ha disputato e vinto il campionato di DNC; nella stagione 2018/19, ha preso parte al campionato di serie A2, ndc).

Da parte di tutto il club di Via Tommaso Piano, un caloroso benvenuto a Matteo per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

UFF.STAMPA VIRTUS CASSINO