SERIE B UFFICIALE – Cassino ingaggia Filmore Beck

La BPC Virtus Cassino è lieta di annunciare l’ingaggio di Filmore Beck per la stagione agonistica 2024-25, che troverà la formazione di punta della città martire ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie B Nazionale.

Beck, nato il 22 giugno 1991, è una guardia di 1.89 metri con una notevole esperienza nei campionati professionistici tedeschi. La sua capacità di adattarsi a diversi contesti di gioco lo rende un elemento chiave per qualsiasi team.

Nel corso della sua carriera, diverse sono state le maglie vestite dal nuovo atleta rossoblù, tra cui i Fraport Skyliners, i White Wings Hanau, i PS Karlsruhe LIONS e, infine, gli Itzehoe Eagles.



Nella stagione 2021-22, con la casacca degli Itzehoe Eagles (Pro A), mette a segno 310 punti in 23 partite, con una media di 13.5 punti, 1.6 rimbalzi e 1.5 assist per gara disputata. Nell’annata successiva si trasferisce nelle fila degli BBG Herford (Pro B North), dove colleziona 11 presenze, arricchite da 15.7 punti, 2.2 rimbalzi e 2.9 assist per partita, prima del ritiro del club dal campionato per problemi finanziari.

Nella stagione sportiva appena trascorsa, quella 2023-24, fa ritorno nuovamente agli Itzehoe Eagles (Pro B North); in 20 gare totali disputate, registra una media di 19 punti, 1.8 rimbalzi e 2.1 assist per partita, con il 41% da 3pt e l’84% ai tiri liberi, dimostrando un trend di crescita costante nel corso della carriera migliorando le sue statistiche di stagione in stagione.

Conosciuto per le sue eccellenti capacità realizzative, soprattutto nel tiro da tre punti, e per il suo solido contributo difensivo, Filmore sarà un elemento chiave per il reparto esterni della BPC Virtus Cassino. Il suo talento sarà fondamentale per gli schemi offensivi elaborati dallo staff tecnico guidato da coach Auletta.



La società del Presidente Leonardo Manzari, nel ringraziare per la buona riuscita della trattativa l’agente FIBA Davide Bellinzona, desidera rivolgere il più sentito “in bocca al lupo” a Filmore per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

UFF.STAMPA VIRTUS CASSINO