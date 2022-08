SERIE B UFFICIALE – Cassino ingaggia Gianmarco Iannicelli

By

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare l’ingaggio, a partire dalla prossima stagione, dell’atleta classe ’02, Gianmarco Iannicelli, con un contratto che lo legherà alla formazione di via Tommaso Piano fino al 30 giugno 2024.

Ala piccola di 200cm per 85kg, il prodotto del settore giovanile del Basket Lido di Roma, dopo le esperienze di Smit Roma Centro, nella stagione 2018/19 e 2019/20, nel 2020/21 disputa la prima parte della stagione in serie A1 con la Virtus Roma, per poi ritrasferirsi sempre alla Smit a seguito dell’esclusione dal massimo campionato della prima squadra della capitale.

Nella stagione 2021/22 disputa il campionato di serie B con la maglia di Firenze, dove colleziona 26 presenze con 3 punti realizzati per gara in circa 10 minuti di utilizzo.

Ragazzo dotato di grande talento e di una prorompente forza fisica, dopo un mini-stage effettuato nei primi giorni di luglio agli ordini di coach Russo, che aveva già avuto modo durante la stagione di apprezzare le indiscusse qualità dell’atleta, Gianmarco ha saputo conquistare lo staff tecnico e dirigenziale rossoblù che ha deciso di ingaggiarlo con un contratto biennale.

Un altro acquisto, quello messo a segno dal DS Alberto Manzari, nel segno della gioventù e della linea verde, perseguendo una politica di costruzione del roster volto a raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società soprattutto attraverso la valorizzazione di importanti giovani reclutati in giro per l’Italia.

Da parte della società, dunque, un caloroso benvenuto a Gianmarco per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

