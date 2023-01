SERIE B UFFICIALE – Cassino saluta Paunovic e ingaggia Cepic

La BPC Virtus Cassino comunica di aver sottoscritto in data odierna la rescissione consensuale del rapporto professionale che legava la società di via Tommaso Piano all’atleta David Paunovic. La società cassinate desidera salutare con affetto Davidone e ringraziarlo per la bellissima prima parte della stagione agonistica 22/23 trascorsa insieme. Le qualità esemplari di impegno e dedizione che hanno contraddistinto il campionato a Cassino di David non potranno essere dimenticate da società, staff, compagni di squadra e tifosi. La dirigenza tutta e lo staff tecnico della BPC Virtus Cassino augurano a David le migliori fortune per la sua nuova scelta professionale.

La BPC Virtus Cassino è lieta di comunicare di aver raggiunto, fino al termine della stagione 2022/23, un accordo con l’atleta classe ’99, Janko Čepić. Proveniente dalla formazione di A2 della Cestistica Città di San Severo, il nuovo giocatore rossoblù andrà a ricoprire un ruolo da protagonista nello scacchiere di coach Russo colmando il vuoto sotto canestro lasciato nel roster dopo la risoluzione consensuale dell’accordo professionale che legava la formazione rossoblù con l’ormai ex lungo cassinate David Paunovic.

Montenegrino di nascita, come dicevamo, classe 1999, ala grande/pivot di 204 cm per 96 kg, Janko cresce cestisticamente nel settore giovanile del KK Primorje, prima di trasferirsi nel 2015 alla Mens Sana Siena per giocare le giovanili d’eccellenza in Italia fino al 2019 (divenendo eleggibile in questo modo come effettivo atleta italiano, ndc), anno in cui debutta con la prima squadra nel campionato di A2. La stagione successiva la gioca a Tortona, prima di essere richiesto dall’Eurobasket Roma, fortemente voluto da coach Pilot, che lo conferma anche nell’annata post-covid, da under, ripagato da 10 punti di media in 24′ di utilizzo in Supercoppa, scemati a causa di un impego piuttosto ridotto in regular season. Nel 2021/22 Janko scende in B a Legnano con cui disputa una stagione da autentico protagonista: 11 punti in 28′ col 50% da 2, 31% da 3 e 7 rimbalzi ad allacciata di scarpe. Nella prima parte della stagione 2022/23, invece, è protagonista nuovamente nel massimo campionato cadetto con la Cestistica Città di San Severo richiamato sempre da coach Pilot, ma conclude anzitempo la sua avventura in maglia giallonera collezionando la bellezza di 20 presenze tra Supercoppa, dove arriva fino al turno di Finale perso poi con la Vanoli Cremona, e Regular Season, arricchite da 17 minuti di utilizzo, 4 punti, 4 rimbalzi e quasi 2 assist di media per incontro. Lungo moderno, bidimensionale, con ‘mano educata’ dalla distanza, è un atleta dal grande potenziale che tra A2 e B ha praticamente sempre disputato i playoff con le squadre con cui ha giocato; mancino, sa mettere la palla a terra rendendosi pericoloso in diversi modi da vicino e da lontano a canestro, rappresentando senza dubbio una pedina di qualità che potrà permettere allo staff tecnico cassinate diverse soluzioni e possibilità di quintetti da poter sfruttare da qui al termine della stagione.

“Siamo molto contenti di aver portato un altro profilo di altissimo livello all’ombra dell’abbazia come Janko” il commento al momento della firma del DS cassinate, Alberto Manzari.

“Janko è un atleta che con il coach avevamo già cercato in estate, e nel momento in cui il mercato ci ha dato la possibilità di portarlo a Cassino, non ci siamo fatti sfuggire l’occasione. È una scelta che va in continuità con il programma di giovani che ci siamo prefissati in estate con lo staff tecnico, e dopo la partenza di Paunovic, è un atleta che andrà ad abbassare ancor di più l’età media del nostro roster a 20 anni. Abbiamo avuto dei feedback da tutti gli addetti ai lavori, non solo di un grande atleta, ma di un ragazzo che abbina doti tattico-tecniche a grandissime qualità umane, che è sicuramente un aspetto particolarmente importante per la tipologia di gruppo che insieme al coach abbiamo costruito in estate. Da domani, si aggregherà al resto della squadra, per poi esordire nella prima sfida di campionato contro Sant’Antimo il prossimo 7 gennaio. In ultimo, per un ragazzo che arriva, c’è uno che va via, e dunque approfitto dell’occasione per ringraziare pubblicamente Paunovic per l’impegno profuso e la dedizione dimostrata alla nostra causa in questi mesi che ha vestito la maglia cassinate, e gli faccio il mio più grande ‘in bocca al lupo’ per la nuova avventura professionale che lo aspetta. Siamo molto contenti, d’altro canto, di poter accogliere Janko in famiglia, e anche a lui rivolgo il mio sentito ‘in bocca al lupo’ per questi mesi che trascorreremo insieme”.

Da parte di tutta la società di punta della città martire, dunque, un caloroso benvenuto a Janko per questa sua nuova avventura all’ombra dell’abbazia.

UFF.STAMPA VIRTUS CASSINO