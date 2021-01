SERIE B UFFICIALE – Catanzaro ingaggia Roman Tchintcharauli

Nuovo colpo di mercato per la Mastria Sport Academy che comunica l’inserimento all’interno del roster di Roman Tchintcharauli, under dalle indiscusse potenzialità che conferma la politica societaria di puntare sulla linea “green” con giovani promettenti.

Il georgiano, in fase di formazione italiana, si è già unito ai suoi nuovi compagni ed è a disposizione dello staff tecnico per essere pronto a dare il proprio contributo nei prossimi match di serie B.

Per Tchintcharauli si tratta della prima partecipazione al terzo campionato nazionale dopo aver sempre ben figurato, nelle sue precedenti esperienze italiane, sia a livello giovanile che nei campionati senior di C Silver e C Gold.

Il classe 2002 garantisce peso e centimetri (205 per l’esattezza) nel pitturato permettendo all’Academy di trovare nuove soluzioni vicino al canestro e soprattutto di aumentare quelle rotazioni che, fino ad ora, hanno limitato le potenzialità della squadra di Coach Formato.

In bocca al lupo Roman per questa nuova avventura e benvenuto nella famiglia della Mastria Sport Academy!

Catanzaro, 06/01/21

Area Comunicazione Mastria Sport Academy