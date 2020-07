SERIE B UFFICIALE – Caversazio non si muove dalla Blukart Etrusca

Nella calda estate 2020 continua la costruzione della Blukart 2020/2021 e continua in segno di forte continuità con il campionato interrotto a febbraio. Oggi il CDA Etrusca ufficializza la conferma di Edoardo Caversazio, che vestirà ancora per un anno la maglia di San Miniato. Un’altra conferma importante per la squadra di coach Barsotti che si aggiunge alle molte di queste settimane, conferme che hanno un significato chiaro che la società vuole dare a tutto l’ambiente Etrusca: l’intenzione di riprendere l’emozionante percorso bruscamente interrotto a febbraio e farlo con i protagonisti in campo di quella stupenda stagione. Edoardo, ligure, classe 1996, ha avuto la capacità di calarsi subito nelle chimiche di gioco Etrusca, ritagliandosi un ruolo importante, grazie alla versatilità tattica e alla generosità che sa mettere in campo. In 19 partite disputate nella scorsa stagione, ha segnato quasi 10 punti di media a partita in 22 minuti, dando un contributo straordinario sul piano della quantità e della costruzione del gioco. Lungo atipico e dinamico, dotato di grande atletismo, è il tipico giocatore all around perfetto nello scacchiere di coach Barsotti, che lo ha fortemente voluto anche per la prossima stagione. “Sono stato una sola stagione a San Miniato, ma è stata una stagione straordinaria e mi sono da sempre sentito come a casa” queste le prime parole di Edoardo Caversazion dopo la conferma “Questo è un ambiente straordinario, accogliente, con una società seria e uno staff tecnico di altissimo livello. Qui si lavora bene tutta la settimana e nella scorsa stagione abbiamo costruito un gruppo fantastico: già altri compagni lo hanno detto in questi giorni, ma veramente vogliamo continuare insieme quello che abbiamo iniziato la scorsa stagione e cercheremo di regalare emozioni al fantastico pubblico di San Miniato, che ci ha sempre sostenuto incondizionatamente.”

Uff stampa Blukart Etrusca San Miniato