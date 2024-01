SERIE B UFFICIALE – C’è Ciocca nel futuro di Mestre, firmato un biennale

Il Basket Mestre è lieto di poter annunciare che il rapporto di collaborazione con il proprio head coach Cesare Ciocca è stato prolungato per altre due stagioni fino a giugno 2026.



Ciocca è stato protagonista dell’indimenticabile stagione scorsa, culminata con il ritorno al Taliercio della squadra dopo 35 anni e la finale playoff, e resta il cardine sul quale la società mestrina vuole costruire il proprio futuro alla luce dell’impegno e della determinazione che il tecnico ha sempre dimostrato sin dal suo arrivo. “Siamo felicissimi di poter annunciare il rinnovo del contratto di Ciocca per altre due stagioni – le parole del presidente mestrino Guglielmo Feliziani – Ciocca è un allenatore completamente immerso nel suo lavoro che dedica tutto sé stesso alla pallacanestro, impegnandosi costantemente in campo e fuori per far crescere la squadra. Era impossibile da parte nostra non premiare tanta dedizione se non cercando un prolungamento del contratto, un segno tangibile di quanto Ciocca sia ormai parte del nostro progetto”. “Sono orgoglioso della fiducia espressa dalla società nei miei confronti e soprattutto dalla possibilità che mi è concessa di poter allenare una società blasonata come Mestre per altre due stagioni. In particolare mi fa molto piacere che questo rinnovo sia arrivato dopo un periodo molto delicato per me a causa dei miei recenti problemi fisici, con la polmonite che mi ha impedito di allenare la squadra negli ultimi 50 giorni. Ho apprezzato molto la vicinanza della società e di tutto l’ambiente mestrino in questo periodo difficile, sono sensazioni che vanno oltre il valore sportivo per questo da parte mia posso solo garantire che farò sempre tutto quello che è nelle mie capacità per portare il Basket Mestre il più in alto possibile”.



Entusiasmo anche dalla voce di Giorgio Querci titolare del marchio Gemini. “Il prolungamento del contratto di Ciocca mi fa molto piacere perché il nostro tecnico ha sempre dimostrato grande impegno e attaccamento ai nostri colori – ha detto Querci – questo accordo è un ulteriore tassello di un programma che prevede l’arrivo di Mestre a quei traguardi che tutti ci auspichiamo, confidiamo che il lavoro di Ciocca ci accompagni dove tutti speriamo”.



Per Ciocca la permanenza a Mestre sta diventando la sua più lunga esperienza professionale eccezion fatta per Treviglio, società dove aveva cominciato la sua carriera ed era rimasto per 7 stagioni consecutive.

Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre