SERIE B UFFICIALE – Cecina firma Obinna Nwokoye

Il Basket Cecina chiude il suo roster in vista del prossimo campionato di serie B con un ritorno, quello del 25enne pivot Obinna Raphael NWOKOYE, che aveva già militato nelle file rossoblù nella seconda parte della stagione 2016 – 2017. Nell’ultimo anno “Obi” è stato un avversario della formazione cecinese avendo militato nelle file della Cestistica Torrenovese, dove si è messo in mostra con una stagione da 11 punti e 8,9 rimbalzi di media, risultando uno dei migliori lunghi della categoria. Dotato di una eccellente fisicità, 199 centimetri per 100 chili, il nuovo lungo cecinese rappresenta una addizione importante portando in dote rimbalzi e punti e potendo contare già sulla conoscenza dell’ambiente. Ecco le sue prime parole dopo il ritorno in rossoblù-

D – Un ritorno in rossoblù a distanza di 4 stagioni, con un buon bagaglio di esperienza in più ed anche una stagione nelle file di Biella in serie A2. Che Obinna vedranno i tifosi rossoblù ??

R – Agguerrito e più sicuro di sé. Sicuramente rispetto a a quattro anni fa vedranno un “Obi” più maturo e con molta più esperienza. Questi anni, oltre ad avere arricchito il mio bagaglio tecnico, sicuramente mi hanno fatto crescere anche come persona.

D – A 25 anni ti trovi nella posizione di veterano in una squadra di giovani e giovanissimi, con coach Russo che farà “correre” tutti. Che impressione hai del gruppo ???

R – Personalmente non conosco molto i ragazzi, tranne alcuni che erano nel gruppo lo scorso anno, però parlando con il coach ho avuto una panoramica alquanto interessante e sono sicuro che se ci impegneremo potremo toglierci non poche soddisfazioni.

D – Ancora una esperienza in Toscana, dopo quella di Montecatini nelle giovanili e la precedente a Cecina. Un posto dove ti piace stare e giocare.

R – Si assolutamente, la Toscana è una bellissima regione con storia e posti meravigliosi da visitare. Inoltre giocare nel girone “A” mi fa sentire molto a mio agio, avendo uno “stile di gioco” molto rapido e fisico, dove poter cambiare spesso tra i ruoli e e correre per azioni rapide.

D – Conosci già il grande calore dei tifosi rossoblù che hai avuto dalla tua parte già per mezza stagione e che hai affrontato anche da avversario. Cosa ti senti di promettere agli appassionati cecinesi ???

R – Ricordo con affetto i tifosi, alcuni li sento tuttora. E’ importante che il palazzetto durante le partite casalinghe si riempia in ogni occasione. Sarà un campionato lungo ma compresso nel tempo e con il loro aiuto sicuramente non mancherà il divertimento e non tarderanno ad arrivare anche le soddisfazioni.

