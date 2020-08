SERIE B UFFICIALE – Cecina ingaggia Bartoli

Il Basket Cecina inserisce nella sua rosa il 20eene Saverio Bartoli, spoletino di nascita, che dopo aver iniziato nelle giovanili della “Giromondo Spoleto”, a 15 anni si è trasferito nelle file della Stella Azzurra Roma dove ha militato nella stagione 2015/2016. La stagione successiva Saverio arriva in Toscana, in un altro dei settori giovanili di eccellenza in Italia, quello della Mens Sana Siena. Qui il nuovo play / guardia rossoblù compie una grande percorso di crescita e con la maglia della formazione senese riesce a conquistare per 2 volte le finali nazionali di categoria, e si toglie anche la soddisfazione di conquistare un titolo importante, quello di top scorer nelle finali Under 18 che si disputarono sempre in Toscana, a Montecatini. Nella stessa stagione anche diverse chiamate nella formazione di serie A2 della stessa Mens Sana ed in quella successiva arriva l’occasione dell’esordio in serie B nelle file della formazione veneta Rucker San Vendemiano con una stagione da 4 punti di media in 16 minuti sul parquet e il raggiungimento dei quarti di finale dei playoff per la promozione. Il ritorno in terra toscana è dello scorso anno, quando approda alla Geonova Lucca, nelle cui file incrementa sia il dato dei minuti giocati che quello dei punti realizzati, diventando uno dei migliori del quintetto lucchese. Nonostante il ruolo di esterno il neo rossoblù ha catturato anche 3 rimbalzi per gara, che assieme agli 1,6 assist gli sono valsi una valutazione media di 5,5 per gara.

Ecco le sue prime parole dopo l’arrivo in rossoblù

D. Il trasferimento in maglia rossoblù arriva dopo una stagione in crescendo che ti ha visto protagonista con 5 doppie cifre nel punteggio nelle ultime 6 gare. L’interruzione del campionato per il coronavirus ha interrotto un finale di stagione molto positivo ??

R – Si, diciamo che dopo un inizio difficile, la stagione è stata interrotta nel momento migliore sia per me sia per la squadra. Se fosse continuato tutto normalmente avremmo potuto toglierci delle belle soddisfazioni ma questa comunque è per me una motivazione in più per fare bene quest’anno.

D – Ancora un anno in Toscana, regione che è quasi divenuta “casa tua” e terzo campionato consecutivo in serie B, nonostante la giovane età. Una regione che ti sta dando tanto e che è stata la tua base di partenza verso il successo ???

R – Pur essendo umbro e molto legato alla mia terra, la Toscana è sicuramente diventata la mia “seconda casa”. Sono al quarto anno in questa regione e mi sono sempre trovato benissimo sia in campo sia fuori. Inoltre due dei miei nonni sono di Arezzo quindi ho anche un po’ di sangue toscano.

D- Le tue performance individuali sono notevolmente migliorate non appena c’è stato più spazio sul parquet dopo la partenza dei giocatori più esperti. In una squadra molto giovane come quella cecinese pensi di poterti riconfermare su quei livelli ???

R – Per quanto riguarda il mio rendimento individuale il mio obiettivo è migliorarmi ogni giorno e giocare sempre meglio, ma credo che la priorità debba essere sempre il bene della squadra. Uno dei principali motivi per cui ho sposato questo progetto è che sono convinto che spesso si dia troppa importanza all’età anagrafica e che si possa fare molto bene anche con una squadra di persone molto giovani. Spero che tutti insieme riusciremo a dimostrare ciò che penso.

D- Quali sono state le tue attività in questo periodo di lockdown e successivamente dopo la riapertura delle palestre, e cosa ti senti di poter promettere ai tuoi nuovi sostenitori ??

R – Durante in lockdown ho “improvvisato” una palestra in casa per continuare ad allenarmi. Dopo la riapertura ho ripreso regolarmente gli allenamenti individuali di basket mentre per quanto riguarda il lavoro fisico sono già in contatto con il nostro preparatore che mi ha dato un programma e mi sta seguendo. A tutti tifosi rossoblù voglio dire che sono veramente carico e posso promettere che darò il 100 per cento in ogni allenamento ed in ogni partita. Spero che con il vostro sostegno riusciremo a vivere una stagione emozionante.

Uff.Stampa Basket Cecina