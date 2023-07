SERIE B UFFICIALE – Centanni rimane a Fabriano

La Ristopro Janus Basket Fabriano è lieta di comunicare che Simone Centanni rimarrà in biancoblu anche per la stagione 2023/24, è il terzo componente del roster di coach Grandi.

Da sempre un incubo per i difensori della categoria grazie alla sua letalità al tiro, sia dalla media che (soprattutto) dietro l’arco; il numero 6 biancoblu infatti è uno dei migliori nel suo ruolo in Serie B, di cui ne è stato capocannoniere nella stagione 18/19 con oltre 21 punti di media. L’anno scorso, dopo tanti anni nella sua Ancona, è arrivato il trasferimento a Fabriano: qui si è rivelato elemento fondamentale del campionato della Janus, costretto a giocare un minutaggio altissimo (quasi 40’ a partita) a causa di infortuni e sfortune del caso; ciò non ha limitato Simone dal contribuire alla causa con 15.75 punti e 3.65 assist di media. Memorabile l’esordio di Centanni in campionato, quando nella complicata sfida con Empoli, ha trascinato la Ristopro alla vittoria con 26 punti e 8 triple.

Un altro anno a Fabriano, che non vede l’ora di riaccogliere il suo pistolero, con l’augurio che sia un’altra stagione “indimenticabile”.

Ufficio Stampa Janus Basket Fabriano

Giacomo Marini