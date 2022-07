SERIE B UFFICIALE – Centimetri ed esperienza sotto le plance: Matrone firma con la Real Sebastiani Rieti

La Real Sebastiani Rieti comunica di aver firmato il centro Ferdinando MATRONE fino al termine della stagione 2022/’23.

Proveniente dall’esperienza in A2 con la maglia della Ristoprò Fabriano, vestita per 28 volte in stagione, realizzando 98 punti complessivi, Matrone, classe ’95 (210cm per 105 kg), vanta una media-punti/partita di 3,9 e una media-rimbalzi complessiva di 4,4.

Ferdinando Matrone ha scelto di indossare la maglia numero 19

Al giocatore giunge il saluto della proprietà e l’augurio di una stagione ricca di soddisfazioni, sia sotto l’aspetto professionale, che dal punto di vista personale.

Area Comunicazione RSR