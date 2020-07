SERIE B UFFICIALE – Cento, c’è il sì di Matteo Berti

La Benedetto XIV annuncia l’arrivo di Matteo Berti, classe 1998, centro di 212 cm.

Formatosi presso la Petrarca Padova, ha proseguito il proprio percorso alla Virtus Bologna dove nel 2016 debutta prima in A2 e poi nella stagione successiva in Serie A.

Nel 2018 prende parte agli Europei Under 20 con la Nazionale Italiana. Ha disputato la scorsa stagione alla Poderosa Montegranaro, nel girone est di A2.

Le sue prime dichiarazioni in biancorosso:

“Cento è una società molto seria con degli obiettivi importanti, dove avrò anche l’occasione di crescere molto dal punto di vista individuale. Il pubblico centese è molto caldo, segue la squadra ovunque ed è una cosa che apprezzo tantissimo. Non vedo l’ora di conoscere i miei nuovi compagni di squadra e di cominciare questa stagione alla Benedetto!”

FONTE: Ufficio stampa Benedetto XIV Cento