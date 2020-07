Oggi cominciamo la rubrica di presentazione delle riconferme per la stagione 2020/21: partiamo da Yankiel Moreno, play cubano naturalizzato, a Cento dal 2018 dopo l’esperienza a Ferrara.

Nell’ultima stagione per lui 28 minuti e 10,5 punti di media, conditi da 5 assist a partita.

Il nostro #24, fresco di rinnovo, è pronto per la terza stagione in biancorosso!

FONTE: Uff. Stampa Benedetto XIV Cento