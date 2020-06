Ringraziamo Nicolas Morici, Alessandro Paesano, Donato Vitale, Niccolò Venturoli, Alberto Bedin, il capitano Emanuele Rossi, il preparatore Paolo Zonca: questi protagonisti della stagione 2019/2020 salutano Cento.

Noi vogliamo ringraziarli per l’impegno profuso nel periodo in biancorosso, e per le vittorie conquistate indossando i nostri colori!

Uff.Stampa Benedetto Cento