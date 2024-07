SERIE B UFFICIALE – Ceparano firma con Chiusi

Umana San Giobbe Basket Etruria è lieta di annunciare la firma di Alessandro Ceparano.

Guardia di 198 centimetri per 89 chili, nato ad Alghero nel 2001, Ceparano è cresciuto nel settore giovanile del Don Bosco Livorno dove si è diviso tra gli under e i senior in C Gold. Nel 2020 il trasferimento a Trapani, in Serie A2. Anche in questa occasione il nuovo acquisto dei Bulls gioca sia nel campionato Under 18 Eccellenza che in prima squadra, debuttando in campionato e totalizzando dodici prensenze. Dalla Sicilia alla Toscana con il passaggio a Cecina (Serie B), nel 2020/21. Inserito nello stesso girone della San Giobbe fa registrare 6 punti di media ad allacciata di scarpe che gli valgono la chiamata di Ozzano nella stagione successiva. In Emilia migliora sensibilmente l’apporto in termini di punti (10) e di minuti, diventando uno dei protagonisti della squadra. Le buone prestazioni lo fanno entrare nel mirino della Real Sebastiani Rieti, dove, nel 2022/23 sfiora la promozione in A2 sul campo. Nella stagione da poco conclusa gioca, nella prima parte con Brianza Basket in Serie B (9.43 punti di media) e nella seconda con Nardò in A2.

Ceparano ha maturato anche esperienze nelle giovanili della nazionale italiana.

“Aggiungiamo un ragazzo di grande prospettiva ma pronto ad aiutarci fin da subito – dichiara il responsabile dell’area tecnica, Matteo Martini. È ancora giovane e ha doti tecniche e capacità atletiche che saranno preziose nel corso della stagione. Gli diamo un grosso benvenuto”.

Lorenzo Trabalzini

Ufficio Stampa S.S.D. San Giobbe Basket Etruria a.r.l.