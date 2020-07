SERIE B UFFICIALE – Cernivani rinnova con la Tramarossa Vicenza

Come anticipato già nelle scorse settimane, ieri la Tramarossa Vicenza e Stefano Cernivani hanno

messo nero su bianco: la guardia triestina e la società berica hanno firmato ieri l’accordo che

prosegue nella collaborazione per un’altra stagione, con un’opzione valida da entrambe le parti per

il secondo anno.

Cernivani è il secondo over a roster dopo la firma arrivata ieri di Nicola Bastone. Guardia, il

giocatore triestino, arrivato l’estate scorsa da Valsesia, si è distinto come un realizzatore completo,

capace di tirare da fuori come di trovare il fondo della retina in penetrazione. Nella passata stagione

ha compilato una media di 12 punti a partita, fungendo da principale alternativa offensiva a Corral.

Quella di Cernivani è una conferma importante per il campionato 2020-21, un’arma offensiva

importante che la società berica è sicura saprà dare un contributo fondamentale alla causa

biancorossa.

Ben rimasto Stefano!

–

Uff stampa Tramarossa Vicenza