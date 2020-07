SERIE B UFFICIALE – Cesena annuncia gli under Alessandrini e Tedeschi

I Tigers Cesena comunicano di aver raggiunto l’accordo per la stagione 2020/21 con gli atleti classe 2001 Nicolas Alessandrini e Donato Tedeschi. Alessandrini proviene dalla Serie A dove con Pesaro ha già mosso i primissimi passi sul parquet del primo campionato nazionale. Ala di 200 cm per 98 kg, pesarese doc, con la maglia della propria città Alessandrini ha disputato da leader la Next Gen Cup da top scorer con 17,9 punti, 9,3 rimbalzi e 2,2 assist di media. Tedeschi è invece un centro di 202 cm proveniente dal Ferrara Basket 2018 e nell’ultima stagione in forza a Molinella in C Gold. Questo dunque il roster dei Tigers Cesena per la stagione 2020/21: Battisti, Borsato, Terenzi, Dagnello, Chiappelli, Dell’Agnello, Marini, Trapani, Alessandrini, Tedeschi.

Stefano Palazzi, direttore generale Tigers Cesena: “La prossima stagione sarà un po’ anomala e con Di Lorenzo abbiamo pensato ad un roster in grado di affrontare con freschezza ed opportuna serenità una regular season che ci potrebbe prospettare due turni infrasettimanali al mese. Per questo, oltre ad abbassare l’età media della squadra abbiamo innestato under di indiscussa qualità. Alessandrini arriva da Pesaro grazie anche agli ottimi rapporti che ci legano alla società marchigiana, e scadrei nel banale nel definirlo un prospetto. Tedeschi è giovane “tagliandato” contraddistinto da voglia e tenacia. Chiudiamo così i 10 che oggi la società consegna nelle mani di Di Lorenzo e il vice Michele Belletti. Siamo tutti curiosi, impazienti e smaniosi di iniziare, per vedere finalmente prendere forma un gruppo di ragazzi che promette di sbranare il parquet. A coach Di Lorenzo, allo staff tecnico e a tutti i nostri ragazzi faccio un sentito in bocca al lupo e l’augurio di buon lavoro. Siamo convinti che anche quest’anno ci sarà da divertirsi! Cesena tutta sostenga questo progetto”

Coach Giampaolo Di Lorenzo: “Alessandrini ha un futuro radioso nella pallacanestro. Un under di queste qualità, di questo talento, si potrebbe ritenere un lusso per la categoria. Ha mani fatate e una innata capacità di vedere prima quello che accade in campo. Buon atleta. Tedeschi ha i cm e la voglia per diventare nel tempo un ottimo giocatore. Ci aiuterà tanto in allenamento ma sono sicuro che si farà trovare pronto all’occorrenza. Ora attendiamo solamente certezze e una data. È ora di tornare a lavorare, per la società, per noi, per i tifosi e per tutta Cesena!”

