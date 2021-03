SERIE B UFFICIALE – Cesena ingaggia Filip Pavicevic

I Tigers Cesena hanno il piacere di annunciare l’accordo con l’atleta di origine serba Filip Pavicevic. Il lungo classe ’99, 207 cm per 99 kg, è stato prelevato dalla Cestistisca San Severo, impegnata nel campionato di Serie A2. Al momento fermo a causa della frattura ad un dito e urgentemente sostituito dalla società pugliese per necessità di classifica, stante il riscontro dello staff medico romagnolo il neo centro tigrato potrà essere a breve a disposizione di coach Tassinari, probabilmente nel giro di un paio di partite, prima che inizi la seconda fase del Girone A, verosimilmente nel match contro Imola. Al piano di sopra Pavicevic ha disputato 13 gare con una media di 2,3 punti in 8,8 minuti a partita. Inserito in quintetto nel match di andata contro la corazzata Napoli, Pavicevic ha realizzato 13 punti in 27 minuti. L’atleta vestirà la maglia dei Tigers Cesena anche per la prossima stagione in virtù dell’accordo biennale.

Uff.Stampa Tigers Cesena